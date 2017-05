Toyota predicts 2nd straight net profit fall

Toyota Motor on Wednesday said it expects a second straight year of profit declines for the 12 months through next March. It blamed slowing sales in the U.S. and heavy investment plans.

Tweet The subdued estimate also reflects Toyota's cautious view on the foreign exchange rate -- 105 yen to the dollar. In fiscal 2016, the yen traded at an average of 108 to the greenback. トヨタ自動車は10日、2018年3月期連結決算の予想として、売上高が前期比0・4%減の27兆5千億円、本業のもうけを示す営業利益は19・8%減の1兆6千億円になると発表した。減収減益は2年連続。先行きの円高進行を想定したほか、停滞している北米市場で販売促進の費用がかさむことも反映させた。

