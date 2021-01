The number of people who have died from the new coronavirus in Japan exceeded 4,000 on Saturday, including 13 who were on board a cruise ship.

It took six months after the country's first case was confirmed for the number of deaths to surpass 1,000 in mid-July last year. The figure topped 2,000 in late November, about four months later, and exceeded 3,000 on December 22, about one month later.

Less than 20 days later, the number has exceeded 4,000.

新型コロナウイルスに感染して死亡した人の数が国内で4000人を突破しました。死者が増えるペースが急激に上がり、わずか18日の間におよそ1000人が亡くなっています。 全国では9日、新たに60人の死亡が発表されました。国内の累計の死者数は4026人となり、先月22日に3000人を超えてから、わずか18日間でおよそ1000人が亡くなっています。また、現在入院している感染者のうち、重症者の数も全国で827人と、連日、最多を更新しています。 一方、9日に発表された全国の新たな感染者は、過去最多だった8日とほぼ同じ水準で7800人に迫っています。都道府県別では、東京で3日連続2000人を超えたほか、神奈川、埼玉、千葉、兵庫など9つの県で過去最多の発表が相次ぎました。