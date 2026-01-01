BitradeX「買い占め騒動」：BXC 2回の販売で完売——申込総額は1,400万USDT超

May 06 (News On Japan) - 公募でもエアドロップでもない、さらに言えば誰でも買えるわけでもない

4月28日、BitradeX Capitalのエコシステム権益トークンBXCの第1回・第2回申込が終了した。両回を合わせて5,000万枚のBXCが販売され、申込総額は1,400万USDTを超えた。第1回は90秒で完売、第2回も48時間以内に終了した。

純粋なデータだけを見れば、これは決して大きな資金調達規模ではない。暗号資産業界では数億ドル単位の資金調達が珍しくない中、1,400万USDTはそれほど目立つ数字ではない。しかし市場関係者が注目したのは2つの点だ。1つは参加資格、もう1つはユーザー構成だ。

第1回・第2回の申込はV3以上のユーザーに限定して開放された。BitradeXのランク制度によれば、V3ユーザーは通常、AiBotによる定額投資額が高く、一定のチーム構造を持ち、長期的なアクティブ記録を有している。つまりこれは誰でも参加できる公募ではなく、プラットフォーム内部の「共同構築者コミュニティ」を対象とした定向配分だった。

これは業界の大多数のプロジェクトの資金調達ロジックとは対照的だ。通常、プロジェクトはできるだけ多くの参加者を募り、話題性や希少性を生み出そうとする。しかしBitradeXは逆の道を選んだ。参加ハードルを上げ、入口を狭め、プラットフォーム内部の高純資産ユーザーだけで最初の2回の資金調達を完了させた。これらのV3以上のユーザーは、短期の投機的心理からではなく、資産配分行動の一環としてわずか数日で5,000万枚のBXCを吸収した。

業界関係者は、この行動パターンは「プラットフォームポイント型トークン」のユーザー行動とは明らかに異なると指摘する。従来のプラットフォームトークンの資金調達では、参加者は短期的な鞘取り益を期待する傾向が強い。しかしBXCの初期参加者は、一般的に高いサンクコストと行動粘着性を示している。彼らはすでにBitradeXエコシステム内にある程度の資産と取引履歴を有している。

さらに興味深いのはBitradeXの販売ペース設計だ。第1回はV5以上限定、第2回はV3以上に緩和、第3回はさらにプラットフォームのAiBot定期投資に参加しているユーザーに開放される予定だ。ハードルは徐々に下がっているが、完全に一般公開されることはない。この抑制されたリズムは明確なシグナルを発信している。BXCは「集客ツール」というより「エコシステム権益証明書」に近い位置付けだ。

製品構造の観点から見ると、BXCは孤立したトークン発行ではない。その背後にはBitradeX Capitalの4つの主要事業分野、すなわち取引所、AiBot定量戦略、BTX Card決済、Labsエコシステム育成がある。BXCの価値は手数料還元のような単一の収益源にではなく、エコシステム全体の利益総額に連動している。このような複数事業連動型の設計は、現在のCEX分野ではあまり見られない。

BXCの分配メカニズムも注目に値する。公開情報によれば、保有者はステーキングを通じて継続的な報酬を得られ、エコシステム金庫は定期的に買い戻しと焼却を実施し、さらに保有者はLaunchpadプロジェクトの優先購入権とガバナンス投票権を有する。このメカニズムの設計方向は明確だ。短期トレーダーに利益を譲るのではなく、長期保有者に報酬と権利を傾斜させることにある。

第3回は4月30日に開始予定で、価格は0.35 USDT、総量は1億枚、AiBot定期投資ユーザーを対象とする。第4回の価格は0.45 USDTに引き上げられる。最初の2回の迅速な完売は、後続の回にとって明確な市場価格のアンカーを提供した。

もちろん、今すぐBXCの長期的な判断を下すのは時期尚早である。権益型トークンの成功は、最終的には資金調達の速度やコミュニティの人気ではなく、エコシステム事業の実際の成長能力に依存する。取引所の利益は持続的に成長できるのか？AiBotのユーザー基盤は拡大し続けるのか？BTX Cardはグローバルな決済シーンでクローズドループを実現できるのか？これらこそがBXCの長期的価値を決定する根本的な問題である。

しかし、少なくとも一つ確かなことがある。すでに一握りの上位ユーザーが、自分のアカウントを使って投票したということだ。暗号資産業界において、これはどのホワイトペーパーよりも説得力がある。